Суд взыскал с рязанца долг, накопленный за неуплату взносов за капремонт

Рязанский райсуд удовлетворил иск Фонда капитального ремонта к собственнику квартиры. Об этом сообщили на сайте суда. Фонд подал иск к собственнику недвижимости Р. о взыскании задолженности по оплате взносов на капремонт общего имущества многоквартирного дома. В обосновании своих требований истец указал, что Р. является собственником недвижимого имущества и не исполнил свои обязательства по оплате взносов. Суд, исследовав материалы дела, принял решение удовлетворить исковые требования и взыскать задолженность с ответчика в пользу Фонда капитального ремонта.