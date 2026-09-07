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Суд взыскал с рязанца долг, накопленный за неуплату взносов за капремонт
Рязанский райсуд удовлетворил иск Фонда капитального ремонта к собственнику квартиры. Об этом сообщили на сайте суда. Фонд подал иск к собственнику недвижимости Р. о взыскании задолженности по оплате взносов на капремонт общего имущества многоквартирного дома. В обосновании своих требований истец указал, что Р. является собственником недвижимого имущества и не исполнил свои обязательства по оплате взносов. Суд, исследовав материалы дела, принял решение удовлетворить исковые требования и взыскать задолженность с ответчика в пользу Фонда капитального ремонта.

Рязанский райсуд удовлетворил иск Фонда капитального ремонта к собственнику квартиры. Об этом сообщили на сайте суда.

Фонд подал иск к собственнику недвижимости Р. о взыскании задолженности по оплате взносов на капремонт общего имущества многоквартирного дома.

В обосновании своих требований истец указал, что Р. является собственником недвижимого имущества и не исполнил свои обязательства по оплате взносов. Суд, исследовав материалы дела, принял решение удовлетворить исковые требования и взыскать задолженность с ответчика в пользу Фонда капитального ремонта.