Рязанские специалисты очистили канализационную сеть на улице Свободы

МП «Водоканал города Рязани» успешно выполнило промывку канализационной сети на улице Свободы, 89. Об этом сообщили в пресс-служба учреждения. Отмечается, что на место происшествия выехала специализированная техника, включая каналопромывочную машину высокого давления и илосос. Специалисты вскрыли колодец и провели промывку трубопровода под высоким давлением. Одновременно с этим из камеры удаляли осадок и ил, что позволило восстановить пропускную способность сети. Эксперты уточнили, что проведение таких работ необходимо для предотвращения заторов в стоках и накопления отложений в колодцах. После завершения промывки канал был очищен, техника убрана, а люк установлен на место.

МП «Водоканал города Рязани» успешно выполнило промывку канализационной сети на улице Свободы, 89. Об этом сообщили в пресс-служба учреждения.

Отмечается, что на место происшествия выехала специализированная техника, включая каналопромывочную машину высокого давления и илосос. Специалисты вскрыли колодец и провели промывку трубопровода под высоким давлением. Одновременно с этим из камеры удаляли осадок и ил, что позволило восстановить пропускную способность сети.

Эксперты уточнили, что проведение таких работ необходимо для предотвращения заторов в стоках и накопления отложений в колодцах. После завершения промывки канал был очищен, техника убрана, а люк установлен на место.