Рязанские газовики получили награды в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности

В Рязанской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Лучшие специалисты отрасли были отмечены наградами за профессионализм, надёжную работу и вклад в развитие газовой инфраструктуры региона. В церемонии награждения приняли участие представители власти и организаций газовой отрасли, включая депутата Рязанской областной думы Александра Жукаева, министра ТЭК и ЖКХ региона Артёма Уворвихвоста, главу муниципального образования Татьяну Панфилову и заместителя главы администрации города Рязани Жанну Булатову. Награды стали признанием важности ежедневного труда газовиков — от плановых обходов до сложных подключений, от техобслуживания до реализации программ догазификации. Вечер завершился концертом Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Рязанские газовики получили награды в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба рязанского «Газпрома».

В Рязанской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Лучшие специалисты отрасли были отмечены наградами за профессионализм, надёжную работу и вклад в развитие газовой инфраструктуры региона.

В церемонии награждения приняли участие представители власти и организаций газовой отрасли, включая депутата Рязанской областной думы Александра Жукаева, министра ТЭК и ЖКХ региона Артёма Уворвихвоста, главу муниципального образования Татьяну Панфилову и заместителя главы администрации города Рязани Жанну Булатову.

Награды стали признанием важности ежедневного труда газовиков — от плановых обходов до сложных подключений, от техобслуживания до реализации программ догазификации.

Вечер завершился концертом Рязанского губернаторского симфонического оркестра.