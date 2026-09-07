Рязанец взыскал с РМПТС более 700 тысяч за залитие помещения

Установлено, что нежилое помещение затопило из-за прорыва трубы. Вода поступала с внешней стороны улицы через ступени. Согласно заключению экспертизы, стоимость поврежденного имущества и восстановительных отделочных работ составила почти 450 000 рублей. Отмечается, что в ходе разбирательства РМПТС пыталось обосновать позицию двумя аргументами. Во‑первых, предприятие ссылалось на обстоятельства непреодолимой силы, но суд отклонил этот довод: доказательств того, что ситуацию невозможно было предвидеть или предотвратить, ответчик не представил.

Рязанец взыскал с РМПТС более 700 тысяч за залитие нежилого помещения. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что нежилое помещение затопило из-за прорыва трубы. Вода поступала с внешней стороны улицы через ступени. Согласно заключению экспертизы, стоимость поврежденного имущества и восстановительных отделочных работ составила почти 450 000 рублей.

Отмечается, что в ходе разбирательства РМПТС пыталось обосновать позицию двумя аргументами. Во‑первых, предприятие ссылалось на обстоятельства непреодолимой силы, но суд отклонил этот довод: доказательств того, что ситуацию невозможно было предвидеть или предотвратить, ответчик не представил.

Во‑вторых, организация указывала на отсутствие прямого договора с истцом. Однако суд учел нормы Закона о защите прав потребителей: он позволяет требовать возмещения вреда из‑за недостатков услуги даже тем, кто не состоял в договорных отношениях с исполнителем.

Суд также принял во внимание, что предприятие отвечает за работоспособность тепловых сетей — в том числе тех, что расположены рядом с помещением истца. В итоге районный суд вынес решение в пользу гражданина Р.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.