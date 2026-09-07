Рязанцы смогут проголосовать за лучшего участкового региона

На сайте УМВД начался второй этап онлайн-голосования за звание «Народный участковый — 2026». Отмечается, что в конкурсе участвуют 18 участковых уполномоченных полиции региона, и победитель будет представлять Рязанскую область на Всероссийском уровне. Жители могут ознакомиться с анкетами участников и проголосовать за своего фаворита по ссылке. Голосование продлится до 16 сентября, а 17 сентября будут подведены итоги.

Рязанцы смогут проголосовать за лучшего участкового региона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

На сайте ведомства начался второй этап онлайн-голосования за звание «Народный участковый — 2026». Отмечается, что в конкурсе участвуют 18 участковых уполномоченных полиции региона, и победитель будет представлять Рязанскую область на Всероссийском уровне.

Жители могут ознакомиться с анкетами участников и проголосовать за своего фаворита по ссылке.

Голосование продлится до 16 сентября, а 17 сентября будут подведены итоги.