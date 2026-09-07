Рязанцев предупредили о самой холодной ночи с начала сентября

Отмечается, что в ночь на среду, 9 сентября, в Рязанской области температура воздуха опустится до +1…+6°C. По данным синоптика, похолодание в ЦФО связано с усилением антициклонального влияния — малооблачная и тихая погода способствует активному ночному выхолаживанию.

Рязанцев предупредили о самой холодной ночи с начала сентября. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ночь на среду, 9 сентября, в Рязанской области температура воздуха опустится до +1…+6°C.

По данным синоптика, похолодание в ЦФО связано с усилением антициклонального влияния — малооблачная и «тихая» погода способствует активному ночному выхолаживанию.