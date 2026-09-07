Рязанца отправили в колонию за избиение человека

По данным суда, пьяный 40-летний мужчина начал словесный конфликт со знакомым. Во время ссоры он нанес оппоненту множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рязанца отправили в колонию за избиение человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным суда, пьяный 40-летний мужчина начал словесный конфликт со знакомым. Во время ссоры он нанес оппоненту множественные удары руками и ногами в область головы и туловища.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.