Россиянам назвали самый выгодный месяц осени для отпуска

Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, с финансовой точки зрения этой осенью выгоднее уйти в отпуск в сентябре или октябре: в этих месяцах по 22 рабочих дня, а в ноябре — только 20, из‑за чего зарплата за оставшуюся после отдыха часть месяца будет меньше. Балынин привел расчет для сотрудника с окладом 100 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей. Он отметил, что при двухнедельном отпуске в сентябре или октябре общая сумма выплат (зарплата за отработанные дни плюс отпускные) составит примерно 96,5 тысяч рублей, а при аналогичном отпуске в ноябре — 92 тысячи рублей.

Россиянам назвали самый выгодный месяц осени для отпуска. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, с финансовой точки зрения этой осенью выгоднее уйти в отпуск в сентябре или октябре: в этих месяцах по 22 рабочих дня, а в ноябре — только 20, из‑за чего зарплата за оставшуюся после отдыха часть месяца будет меньше.

Балынин привел расчет для сотрудника с окладом 100 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей. Он отметил, что при двухнедельном отпуске в сентябре или октябре общая сумма выплат (зарплата за отработанные дни плюс отпускные) составит примерно 96,5 тысяч рублей, а при аналогичном отпуске в ноябре — 92 тысячи рублей.