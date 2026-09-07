Россиян предупредили об обмане с заменой медицинского полиса и записью на ЕГЭ

Мошенники в России используют разнообразные предлоги для получения доступа к личным данным граждан, сообщили в МВД. К таким предлогам относятся продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылок, установка домофонов и другие. Отмечается, что в последние годы злоумышленники все чаще применяют многоэтапные схемы, когда несколько аферистов последовательно выдают себя за представителей различных организаций. Правительство России в этом году внесет в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в пакет войдет от 15 до 17 новых инициатив, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством.

Мошенники в России используют разнообразные предлоги для получения доступа к личным данным граждан, сообщили в МВД. К таким предлогам относятся продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылок, установка домофонов и другие.

Отмечается, что в последние годы злоумышленники все чаще применяют многоэтапные схемы, когда несколько аферистов последовательно выдают себя за представителей различных организаций.

Как отмечает РИА Новости, правительство России в этом году внесет в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в пакет войдет от 15 до 17 новых инициатив, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством.