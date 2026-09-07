Энергетики «Россети Центр и Приволжье» выявили почти 2 700 случаев самовольного размещения ВОЛС на энергообъектах в Рязанской области

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжают выявлять случаи несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса региона.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжают выявлять случаи несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса региона.

С начала года энергетики зафиксировали 2 689 опор линий электропередачи (ЛЭП) с ВОЛС, размещенными без необходимых согласований и договоров либо с нарушением установленных требований к монтажу. Более 700 таких случаев выявлено в Рязанском округе. Нарушения установлены в ходе инвентаризации, в рамках которой специалисты обследовали более 4 710 км воздушных ЛЭП всех классов напряжения. Самовольно размещенные линии связи демонтируются в установленном законом порядке, а причиненный ущерб возмещается нарушителями.

Незаконное размещение ВОЛС создает риски для безопасности людей и может затруднять проведение ремонтных, профилактических и восстановительных работ. Дополнительная нагрузка на опоры повышает риск их повреждения, что может привести к нарушениям электроснабжения потребителей.

«Рязаньэнерго» напоминает операторам связи и собственникам оборудования о необходимости соблюдать установленные требования и использовать энергообъекты на законных основаниях. Потребители вправе уточнить у оператора наличие необходимых договоров на размещение линий связи на энергообъектах.