Пропавшую женщину нашли спасатели в Рязанской области
Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Мещера». Отмечается, что в понедельник, 7 сентября, кинологический расчет ПСО «Мещера» нашел пропавшую женщину. Она потерялась 5 сентября в районе села Одоевцево Спасского округа.
В Рязанской области нашли пропавшую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Мещера».
Отмечается, что в понедельник, 7 сентября, кинологический расчет ПСО «Мещера» нашел пропавшую женщину. Она потерялась 5 сентября в районе села Одоевцево Спасского округа.