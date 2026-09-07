Около 20 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные в регионе выявили 841 нарушение ПДД РФ, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 8 водителей от прохождения медосвидетельствования отказались, один сел за руль пьяным повторно. Также в ходе рейдов выявлено 10 нарушений, совершенных пешеходами. 21 автолюбитель управлял транспортным средством, не имея права управления. 47 нарушений допустили водители грузовых транспортных средств, 42 нарушения совершили водители мототранспорта, а также выявлено 149 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.

Около 20 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Всего за выходные в регионе выявили 841 нарушение ПДД РФ, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 8 водителей от прохождения медосвидетельствования отказались, один сел за руль пьяным повторно.

Также в ходе рейдов выявлено 10 нарушений, совершенных пешеходами. 21 автолюбитель управлял транспортным средством, не имея права управления. 47 нарушений допустили водители грузовых транспортных средств, 42 нарушения совершили водители мототранспорта, а также выявлено 149 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.