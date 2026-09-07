Начальник рязанского предприятия заподозрили в подкупе на 300 тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении местного жителя, который занимал должность начальника участка на предприятии по производству черных и цветных металлов. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. По версии следствия, с сентября 2023 года по июль 2025 года подозреваемый получил незаконное вознаграждение в размере около 300 тысяч рублей от представителя организации за приоритетный выбор данной компании при заключении договора на приобретение инструментов и оборудования. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление возможных аналогичных преступлений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении местного жителя, который занимал должность начальника участка на предприятии по производству черных и цветных металлов. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

По версии следствия, с сентября 2023 года по июль 2025 года подозреваемый получил незаконное вознаграждение в размере около 300 тысяч рублей от представителя организации за приоритетный выбор данной компании при заключении договора на приобретение инструментов и оборудования.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление возможных аналогичных преступлений.