На 81-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, прослужившая в Московском драматическом театре имени Пушкина целых 60 лет, скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили представители театра. В своих соцсетях они выразили глубокие соболезнования родным и близким Нины Георгиевны, отметив, что ее уход стал огромной утратой для коллектива. «Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами», — сообщил театр. Дата и время прощания с артисткой будут объявлены позже.

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, прослужившая в Московском драматическом театре имени Пушкина целых 60 лет, скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили представители театра.

В своих соцсетях они выразили глубокие соболезнования родным и близким Нины Георгиевны, отметив, что ее уход стал огромной утратой для коллектива.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами», — сообщил театр.

Дата и время прощания с артисткой будут объявлены позже.

Фото: Театр Пушкина.