На 81-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова
Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, прослужившая в Московском драматическом театре имени Пушкина целых 60 лет, скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили представители театра. В своих соцсетях они выразили глубокие соболезнования родным и близким Нины Георгиевны, отметив, что ее уход стал огромной утратой для коллектива. «Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами», — сообщил театр. Дата и время прощания с артисткой будут объявлены позже.
Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, прослужившая в Московском драматическом театре имени Пушкина целых 60 лет, скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили представители театра.
В своих соцсетях они выразили глубокие соболезнования родным и близким Нины Георгиевны, отметив, что ее уход стал огромной утратой для коллектива.
«Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами», — сообщил театр.
Дата и время прощания с артисткой будут объявлены позже.
Фото: Театр Пушкина.