МВД перечислило распространённые предлоги мошенников

В МВД назвали некоторые из наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники. Среди них: продление договора связи; замена медицинского полиса; запись на ЕГЭ или ОГЭ; начисление соцвыплат и компенсаций; доставка посылки; установка домофона. В полиции отметили, что в последние годы мошенники всё чаще используют многоэтапные схемы, выдавая себя за представителей разных организаций.