МВД перечислило распространённые предлоги мошенников
В МВД назвали некоторые из наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники. Среди них: продление договора связи; замена медицинского полиса; запись на ЕГЭ или ОГЭ; начисление соцвыплат и компенсаций; доставка посылки; установка домофона. В полиции отметили, что в последние годы мошенники всё чаще используют многоэтапные схемы, выдавая себя за представителей разных организаций.
МВД перечислило распространённые предлоги мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.
В МВД назвали некоторые из наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники. Среди них:
- продление договора связи;
- замена медицинского полиса;
- запись на ЕГЭ или ОГЭ;
- начисление соцвыплат и компенсаций;
- доставка посылки;
- установка домофона.
В полиции отметили, что в последние годы мошенники всё чаще используют многоэтапные схемы, выдавая себя за представителей разных организаций.