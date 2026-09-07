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Молодежь Рязанского приборного завода сразилась в командных соревнованиях по пейнтболу
Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовал соревнования по пейнтболу. В них приняли участие около 20 заводчан из различных подразделений.

Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовал соревнования по пейнтболу. В них приняли участие около 20 заводчан из различных подразделений.

Состязания прошли в формате «Встречный бой» — по круговой системе в несколько раундов.

По итогам игры на первой ступени пьедестала почета — команда «Диоды», на втором месте — «Форма пресса», на третьем — «Рычание котят». Команды были награждены дипломами и памятными подарками.

«Пейнтбол — одно из тех мероприятий, которые просто идеально подходят для тимбилдинга. Заводчане самых разных профессий из различных подразделений, мужчины и женщины, объединяются и в короткий срок становятся сплоченной эффективной командой со своей стратегией, сразу же анализируют ошибки и подстраиваются под тактику противника. Победители определились практически сразу, а борьба за второе и третье место вышла жаркой, потребовалось несколько дополнительных раундов. Кроме того, некоторые из сотрудников вышли сразиться один на один по собственной инициативе! Такой азарт и энергия восхищают, мы рады дать заводчанам возможность хорошо провести время в выходной день», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.