МО: ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения сил ВСУ в Харьковской области

Также российские бойцы в Харьковской области уничтожают украинские формирования в районе Варваровки, Малой Волчьи, Нефедовки и Черного. По данным Минобороны, сейчас в окружении находится около 1,7 тысяч боевиков. Украинская сторона за сутки потеряла до 40 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и три квадроцикла. Уточняется, что попыток прорыва из окружения противник не принимал.

Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также российские бойцы в Харьковской области уничтожают украинские формирования в районе Варваровки, Малой Волчьи, Нефедовки и Черного.

По данным Минобороны, сейчас в окружении находится около 1,7 тысяч боевиков. Украинская сторона за сутки потеряла до 40 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и три квадроцикла.

Уточняется, что попыток прорыва из окружения противник не принимал.

Помимо этого, как отметили в оборонном ведомстве, за сутки силы ПВО РФ сбили две управляемые авиационные бомбы и 498 БПЛА самолетного типа.

Также российские войска поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины.