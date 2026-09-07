Госдума предложила установить минимальную зарплату учителей при работе на ставку

В Госдуме предложили установить минимальную зарплату учителей на одной ставке в размере не менее 1,5 среднемесячного дохода по региону. Депутаты подчеркнули, что современные условия не гарантируют учителям федерального уровня дохода, сопоставимого с полуторакратным средним заработком в их регионе при полной нагрузке. Существующая система позволяет достигать статистических показателей за счет увеличенной нагрузки и совмещения нескольких должностей, что приводит к тому, что учителям приходится работать больше, чтобы получить достойную зарплату.

В Госдуме предложили установить минимальную зарплату учителей на одной ставке в размере не менее 1,5 среднемесячного дохода по региону. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты подчеркнули, что современные условия не гарантируют учителям федерального уровня дохода, сопоставимого с полуторакратным средним заработком в их регионе при полной нагрузке. Существующая система позволяет достигать статистических показателей за счет увеличенной нагрузки и совмещения нескольких должностей, что приводит к тому, что учителям приходится работать больше, чтобы получить достойную зарплату.

Также отмечается, что необходимо установить, что зарплата учителя в муниципальных и государственных образовательных учреждениях при полной норме рабочего времени должна составлять не менее 1,5 среднемесячного дохода в соответствующем субъекте РФ.