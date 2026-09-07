Двух мотоциклистов разорвало на части во время аварии на трассе Ростов — Азов

Известно, что 33-летняя Вера и 42-летний Михаил отправились поздним вечером в кафе выпить кофе, однако на обратном пути их мотоцикл столкнулся с внедорожником, который вытеснил их с правой полосы. В результате падения байка Вера получила смертельные травмы — ее тело разорвало на части. Михаил также получил серьезные травмы и вскоре скончался. По предварительным данным, скорость мотоцикла составляла 265 км/ч. Очевидцы сообщают, что автоледи виляла по дороге перед происшествием.

На трассе Ростов — Азов произошла трагедия с мотоциклистами. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что 33-летняя Вера и 42-летний Михаил отправились поздним вечером в кафе выпить кофе, однако на обратном пути их мотоцикл столкнулся с внедорожником, который вытеснил их с правой полосы.

В результате падения байка Вера получила смертельные травмы — ее тело разорвало на части. Михаил также получил серьезные травмы и вскоре скончался.

По предварительным данным, скорость мотоцикла составляла 265 км/ч. Очевидцы сообщают, что автоледи виляла по дороге перед происшествием.