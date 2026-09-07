Двое подростков попали в больницу после ДТП в Рязанской области

ДТП произошло около 23.30 5 сентября в селе Ижевское Спасского округа. Отмечается, что 19-летний водитель на автомобиле SsangYong Kyron двигался по улице Зеленой, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. 17-летних юношу и девушку с травмами госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Двое несовершеннолетних пассажиров попали в больницу после ДТП в Рязанской области. Об этом сообщил ИД «Пресса».

ДТП произошло около 23.30 5 сентября в селе Ижевское Спасского округа. Отмечается, что 19-летний водитель на автомобиле SsangYong Kyron двигался по улице Зеленой, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

17-летних юношу и девушку с травмами госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото ИД «Пресса» предоставили в Госавтоинспекции ОМВД России «Спасский».