Для борьбы с гололёдом в Рязани заготовили 300 тонн реагента

Также власти приобрели 2200 тонн соли и 6245 кубометров песко-соляной смеси. Отмечается, что специалисты активно готовят технику к работе в зимний период: меняют технические жидкости, устанавливают навесное оборудование и проверяют исправность всех систем.