Центральный банк России установил курс доллара выше 86 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 8 сентября, на уровне 86,1909 рублей. Об этом пишет РБК. Курс евро составил 100,1711 рублей, а курс юаня — 12,8537 рублей. На понедельник, 7 сентября, ЦБ установил следующие курсы валют: доллар — 86,5857 рублей, евро — 100,5693 рублей, юань — 12,8849 рублей. Так, доллар подешевел на 39,48 копеек, евро — на 39,82 копейки, а юань — на 3,12 копейки.