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Более 300 БПЛА сбили над регионами РФ в ночь на 7 сентября
В ночь на 7 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Более 300 БПЛА сбили над регионами РФ в ночь на 7 сентября. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 7 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.