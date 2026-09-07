Без света и воды останутся 8 сентября жители трех округов Рязанской области
8 сентября электричества не будет в поселке Елатьма Касимовского округа. Ресурса не будет с 10:00 до 15:00 на следующих улицах: Революционная, Энгельса, Полевая и т. д. Также отключение коснется и Сасовского района. 8 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет: в поселке Алёшино на улицах: Луговая, Заречная и Центральная. в Сасово на улицах Советская (частично) и Сасовская (частично). В Милославском округе без электроэнергии с 09:00 до 16:00 останутся жители села Чернава. Помимо этого, жителей Скопина предупредили об отключении водоснабжения в микрорайоне Металлург.
В трех округах Рязанской области отключат свет. Об этом сообщили в райадминистрациях.
8 сентября электричества не будет в поселке Елатьма Касимовского округа. Ресурса не будет с 10:00 до 15:00 на следующих улицах:
- Революционная ,
- Энгельса,
- Полевая,
- Есенина,
- Красноармейская,
- Окружная,
- Садовая,
- Комсомольская,
- Октябрьская,
- Ленина,
- Спартака,
- Интернациональная,
- пер. Интернациональный.
Также отключение коснется и Сасовского района. 8 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет:
- в поселке Алёшино на улицах: Луговая, Заречная и Центральная.
- в Сасово на улицах Советская (частично) и Сасовская (частично).
В Милославском округе без электроэнергии с 09:00 до 16:00 останутся жители села Чернава.
Помимо этого, жителей Скопина предупредили об отключении водоснабжения в микрорайоне Металлург. 8 сентября возможно ограничение подачи холодного водоснабжения
- Фабричной домов 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14;
- Мира домов 1/5, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 11, 13;
- Пирогова домов 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Есенина.