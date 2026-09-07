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Без света и воды останутся 8 сентября жители трех округов Рязанской области
8 сентября электричества не будет в поселке Елатьма Касимовского округа. Ресурса не будет с 10:00 до 15:00 на следующих улицах: Революционная, Энгельса, Полевая и т. д. Также отключение коснется и Сасовского района. 8 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет: в поселке Алёшино на улицах: Луговая, Заречная и Центральная. в Сасово на улицах Советская (частично) и Сасовская (частично). В Милославском округе без электроэнергии с 09:00 до 16:00 останутся жители села Чернава. Помимо этого, жителей Скопина предупредили об отключении водоснабжения в микрорайоне Металлург.

В трех округах Рязанской области отключат свет. Об этом сообщили в райадминистрациях.

8 сентября электричества не будет в поселке Елатьма Касимовского округа. Ресурса не будет с 10:00 до 15:00 на следующих улицах:

  • Революционная ,
  • Энгельса,
  • Полевая,
  • Есенина,
  • Красноармейская,
  • Окружная,
  • Садовая,
  • Комсомольская,
  • Октябрьская,
  • Ленина,
  • Спартака,
  • Интернациональная,
  • пер. Интернациональный.

Также отключение коснется и Сасовского района. 8 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет:

  • в поселке Алёшино на улицах: Луговая, Заречная и Центральная.
  • в Сасово на улицах Советская (частично) и Сасовская (частично).

В Милославском округе без электроэнергии с 09:00 до 16:00 останутся жители села Чернава.

Помимо этого, жителей Скопина предупредили об отключении водоснабжения в микрорайоне Металлург. 8 сентября возможно ограничение подачи холодного водоснабжения с 08:00—17:00 по улицам:

  • Фабричной домов 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 14;
  • Мира домов 1/5, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 11, 13;
  • Пирогова домов 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Есенина.