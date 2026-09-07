Без света и воды останутся 8 сентября жители трех округов Рязанской области

8 сентября электричества не будет в поселке Елатьма Касимовского округа. Ресурса не будет с 10:00 до 15:00 на следующих улицах: Революционная, Энгельса, Полевая и т. д. Также отключение коснется и Сасовского района. 8 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет: в поселке Алёшино на улицах: Луговая, Заречная и Центральная. в Сасово на улицах Советская (частично) и Сасовская (частично). В Милославском округе без электроэнергии с 09:00 до 16:00 останутся жители села Чернава. Помимо этого, жителей Скопина предупредили об отключении водоснабжения в микрорайоне Металлург.

В трех округах Рязанской области отключат свет. Об этом сообщили в райадминистрациях.

8 сентября электричества не будет в поселке Елатьма Касимовского округа. Ресурса не будет с 10:00 до 15:00 на следующих улицах:

Революционная ,

Энгельса,

Полевая,

Есенина,

Красноармейская,

Окружная,

Садовая,

Комсомольская,

Октябрьская,

Ленина,

Спартака,

Интернациональная,

пер. Интернациональный.

Также отключение коснется и Сасовского района. 8 сентября с 09:00 до 16:00 света не будет:

в поселке Алёшино на улицах: Луговая, Заречная и Центральная.

в Сасово на улицах Советская (частично) и Сасовская (частично).

В Милославском округе без электроэнергии с 09:00 до 16:00 останутся жители села Чернава.

Помимо этого, жителей Скопина предупредили об отключении водоснабжения в микрорайоне Металлург. 8 сентября возможно ограничение подачи холодного водоснабжения с 08:00—17:00 по улицам: