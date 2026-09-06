Жители дома на улице Станкозаводской в Рязани неделю остаются без интернета

Согласно информации от абонента, ежедневно на жалобы в службу поддержки приходят стандартные ответы с обещаниями решить проблему в ближайшее время. Однако 4 сентября в телефонном разговоре оператор признал, что линия связи повреждена, подрядчик к ремонту еще не приступал, а точные сроки восстановления работ неизвестны. При этом в автоматической переписке с чат-ботом компании пользователю сообщили, что технические сложности уже устраняются, и услуги постараются восстановить к трем часам ночи 6 сентября.

В редакцию РЗН.инфо обратился рязанец, сообщивший о длительном отсутствии связи по адресу улица Станкозаводская, дом № 1/1. По его словам, с 31 августа в квартире не работают интернет и цифровое телевидение от провайдера Дом.ру.

Согласно информации от абонента, ежедневно на жалобы в службу поддержки приходят стандартные ответы с обещаниями решить проблему в ближайшее время. Однако 4 сентября в телефонном разговоре оператор признал, что линия связи повреждена, подрядчик к ремонту еще не приступал, а точные сроки восстановления работ неизвестны. При этом в автоматической переписке с чат-ботом компании пользователю сообщили, что технические сложности уже устраняются, и услуги постараются восстановить к трем часам ночи 6 сентября.