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В Рязанской области стартовал подсчет журавлей перед их отлетом на зимовку
Как отметила орнитолог, сбор этих данных позволяет ученым отслеживать динамику популяции и обосновывать необходимость сохранения мест обитания перед государственными органами и землепользователями. При встрече с птицами рекомендуется сделать фото или видео для их подсчета. В сообщении необходимо указать дату, координаты места встречи, а для пролетающих стай — направление полета. Сведения от жителей Рязанской области принимаются до середины октября орнитологом Аленой Фиониной по электронной почте Fionina2005@mail.ru, в Telegram по нику @beeeater или во «ВКонтакте».

В Рязанской области начался учет мигрирующих журавлей. Об этом сообщила рязанский орнитолог Алена Фионина у себя в соцсетях.

Орнитологи призвали жителей региона сообщать о встречах с этими птицами, так как осенью они собираются в стаи на полях перед миграцией. К взрослым особям присоединяется 1 или 2 птенца, которые к этому времени сравнялись с родителями в росте и отличаются только отсутствием оперения на темени. К середине сентября семьи объединяются, формируя крупные скопления.

Как отметила орнитолог, сбор этих данных позволяет ученым отслеживать динамику популяции и обосновывать необходимость сохранения мест обитания перед государственными органами и землепользователями. При встрече с птицами рекомендуется сделать фото или видео для их подсчета. В сообщении необходимо указать дату, координаты места встречи, а для пролетающих стай — направление полета.

Сведения от жителей Рязанской области принимаются до середины октября орнитологом Аленой Фиониной по электронной почте Fionina2005@mail.ru, в Telegram по нику @beeeater или во «ВКонтакте».

Наблюдатели из других регионов могут отправить данные в Союз охраны птиц России на почту rbcu1993@mail.ru с пометкой «Журавли» в теме письма.