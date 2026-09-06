В Рязанской области объявлено предупреждение о грозе и сильном ветре

При грозе прогнозируется усиление западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улице. При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни необходимо звонить по телефону 01, с мобильного телефона по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

По данным метеорологов, в ближайший час с сохранением до конца суток 6 сентября на территории Рязанской области местами ожидаются грозы и ливневые дожди. Метеопредупреждение объявлено на сайте МЧС.

При грозе прогнозируется усиление западного ветра порывами до 15 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей региона соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улице. При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни необходимо звонить по телефону 01, с мобильного телефона по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.