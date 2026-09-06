В Рязани провели рейд по постановке на воинский учет

В ходе проверки на торговых и строительных площадках, а также в точках общественного питания были обследованы 12 человек из числа иностранных и натурализованных граждан. По итогам рейда одного из них сопроводили в военный комиссариат для оформления постановки на воинский учет. Еще один иностранный гражданин выразил добровольное желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В Рязани состоялся рейд, направленный на напоминание гражданам, недавно получившим российское гражданство, об их обязанности встать на воинский учет. Мероприятие провели следователи военного следственного отдела Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции.

В ходе проверки на торговых и строительных площадках, а также в точках общественного питания были обследованы 12 человек из числа иностранных и натурализованных граждан. По итогам рейда одного из них сопроводили в военный комиссариат для оформления постановки на воинский учет. Еще один иностранный гражданин выразил добровольное желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.