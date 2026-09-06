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В Рязани кошку выбросили в пакете с восьмого этажа
Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику. У кошки диагностирована политравма, характерная для падения с высоты. По информации врача реаниматолога, у животного наблюдаются травмы таза, повреждения мочевого пузыря и кровь в моче. Сейчас кошка находится в отделении интенсивной терапии, где ей проводят обезболивание и вводят кровоостанавливающие препараты. Животному требуется серьезная операция. На лечение уже потрачено порядка 15 тысяч рублей, и счета продолжают расти.

Жители дома № 94 по Большой улице в Рязани ищут живодеров, выбросивших животное в пакете с большой высоты. По словам очевидцев, которые рассказали о произошедшем РЗН.инфо, кошка чудом не упала на голову проходившему мимо ребенку.

Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику. У кошки диагностирована политравма, характерная для падения с высоты. По информации врача реаниматолога, у животного наблюдаются травмы таза, повреждения мочевого пузыря и кровь в моче. Сейчас кошка находится в отделении интенсивной терапии, где ей проводят обезболивание и вводят кровоостанавливающие препараты.

Животному требуется серьезная операция. На лечение уже потрачено порядка 15 тысяч рублей, и счета продолжают расти.

Соседи пытаются вычислить виновных и планируют опросить жителей подъезда, а также намерены обратиться в полицию для привлечения злоумышленников к ответственности. Для оплаты лечения кошки открыт сбор средств, все чеки и медицинские документы в наличии. Помочь можно, обратившись по ссылке к девушке, которая оплачивает лечение кошки.