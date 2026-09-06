В Рязани 4 сентября произошло ДТП

Отмечается, что авария случилась на пересечении Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.