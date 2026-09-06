В Рязани пропал свет

В 12:20 в результате технологического нарушения свет отключили в Солотчинском районе, а также на улицах Мещерская и Солотчинское шоссе. Спустя 20 минут, в 12:40, обесточили еще девять адресов. В зону отключения попали улицы Зубковой, Первая Прудная, Связи в Соколовке, Соколовская, Васильевский проезд, Новоселов, Васильевская, Песоченская и Шереметьевская. Бригады осуществляют локализацию поврежденных участков сети для восстановления электроснабжения потребителей. Ориентировочное время восстановления подачи электричества — два часа.

В Рязани произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 12:20 в результате технологического нарушения свет отключили в Солотчинском районе, а также на улицах Мещерская и Солотчинское шоссе.

Спустя 20 минут, в 12:40, обесточили еще девять адресов. В зону отключения попали улицы Зубковой, Первая Прудная, Связи в Соколовке, Соколовская, Васильевский проезд, Новоселов, Васильевская, Песоченская и Шереметьевская.

Бригады осуществляют локализацию поврежденных участков сети для восстановления электроснабжения потребителей. Ориентировочное время восстановления подачи электричества — два часа.