Уроженка Рязани завоевала серебро на турнире в Японии спустя 5 лет паузы

Кульминацией выступления в Токио стала произвольная программа, за которую фигуристка получила 146,14 балла. Несмотря на долгий перерыв и материнство, спортсменка не стала отказываться от своего коронного элемента и исполнила четверной лутц, который остается одним из самых технически сложных прыжков в женском одиночном катании.

Российская фигуристка, уроженка Рязани Александра Игнатова (в девичестве Трусова), вернулась на международную арену спустя почти пять лет и завоевала серебряную медаль на турнире серии Челленджер Kinoshita Group Cup в Токио. По итогам двух программ спортсменка набрала 221,06 балла, передали в ТАСС.

Кульминацией выступления в Токио стала произвольная программа, за которую фигуристка получила 146,14 балла. Несмотря на долгий перерыв и материнство, спортсменка не стала отказываться от своего коронного элемента и исполнила четверной лутц, который остается одним из самых технически сложных прыжков в женском одиночном катании.

Сразу после проката Игнатова сдержанно оценила свое выступление в разговоре с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что старалась изо всех сил и смогла отпрыгать программу до конца.

Фото — Михаил Терещенко/ ТАСС