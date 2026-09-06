Уроженка Рязани завоевала серебро на турнире в Японии спустя 5 лет паузы

Российская фигуристка, уроженка Рязани Александра Игнатова (в девичестве Трусова), вернулась на международную арену спустя почти пять лет и завоевала серебряную медаль на турнире серии Челленджер Kinoshita Group Cup в Токио. По итогам двух программ спортсменка набрала 221,06 балла,
Кульминацией выступления в Токио стала произвольная программа, за которую фигуристка получила 146,14 балла. Несмотря на долгий перерыв и материнство, спортсменка не стала отказываться от своего коронного элемента и исполнила четверной лутц, который остается одним из самых технически сложных прыжков в женском одиночном катании.
Сразу после проката Игнатова сдержанно оценила свое выступление в разговоре с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что старалась изо всех сил и смогла отпрыгать программу до конца.
Фото — Михаил Терещенко/ ТАСС