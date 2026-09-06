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Рязанка лишилась более 35 тысяч рублей при покупке бытовки в интернете
По данным полиции, женщина изучала объявления о продаже готовых бытовок и обратила внимание на «лучшее предложение» на одном из коммерческих сайтов. Потерпевшую устроили соотношение цены и площади постройки, а также заявленные условия доставки и установки. Связавшись с администратором ресурса и обсудив детали сделки, женщина получила электронную копию договора купли-продажи. Успокоенная наличием документа, она перевела на указанный счет 35 тысяч 715 рублей через мобильное приложение банка. Однако обещанную бытовку она так и не дождалась: лжепродавец внезапно перестал выходить на связь, а сам сайт оказался недоступен.

В Касимовском округе 63-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников, пытаясь приобрести хозяйственную постройку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, женщина изучала объявления о продаже готовых бытовок и обратила внимание на «лучшее предложение» на одном из коммерческих сайтов. Потерпевшую устроили соотношение цены и площади постройки, а также заявленные условия доставки и установки.

Связавшись с администратором ресурса и обсудив детали сделки, женщина получила электронную копию договора купли-продажи. Успокоенная наличием документа, она перевела на указанный счет 35 тысяч 715 рублей через мобильное приложение банка. Однако обещанную бытовку она так и не дождалась: лжепродавец внезапно перестал выходить на связь, а сам сайт оказался недоступен.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы. В ОМВД России «Касимовский» по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и поиск лиц, причастных к хищению денежных средств.

В полиции призвали граждан проявлять бдительность и не доверять незнакомцам в сети.