Пропавшего на реке Ока под Рязанью 35-летнего мужчину нашли погибшим

Заявка о пропаже поступила на горячую линию водолазной группы 4 сентября. На следующий день поисковая группа выехала на место предполагаемой пропажи. Работы велись с 9:40 до 19:30 с техническими перерывами. За день водолазы обследовали дно реки на площади 240 тысяч м2 с помощью гидроакустического оборудования. Также был проведен визуальный осмотр береговой линии с воды протяженностью 15 километров. В ходе работ был обнаружен объект, требующий дополнительной проверки, однако после спуска водолаза он не подтвердился. Условия работы осложнялись дождем, ветром и плохой видимостью — под водой она не превышала 0,5 метра. Глубины варьировались от 1 до 6,6 метра, течение составляло 1,3 метра в секунду, а донная поверхность представляла собой смесь ила, песка и водной растительности.

В Шиловском районе нашли погибшим 35-летнего мужчину, пропавшего на реке Ока в районе села Муратово. Водолазная группа «ДобротворецЪ» проводила масштабные поисковые мероприятия, которые поначалу не принесли результата.

Заявка о пропаже поступила на горячую линию водолазной группы 4 сентября. На следующий день поисковая группа выехала на место предполагаемой пропажи. Работы велись с 9:40 до 19:30 с техническими перерывами.

За день водолазы обследовали дно реки на площади 240 тысяч м2 с помощью гидроакустического оборудования. Также был проведен визуальный осмотр береговой линии с воды протяженностью 15 километров. В ходе работ был обнаружен объект, требующий дополнительной проверки, однако после спуска водолаза он не подтвердился.

Условия работы осложнялись дождем, ветром и плохой видимостью — под водой она не превышала 0,5 метра. Глубины варьировались от 1 до 6,6 метра, течение составляло 1,3 метра в секунду, а донная поверхность представляла собой смесь ила, песка и водной растительности.

Поиски пришлось приостановить без результата. Позже появилась информация, что мужчина найден погибшим.