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Опубликованы фото рязанских кабанов, которые лакомятся рекордным урожаем желудей
Как сообщила старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова, прошлый значительный урожай желудей был зафиксирован еще в 2018 году. С тех пор несколько поколений зверей и птиц выросли в условиях дефицита дубовых плодов. Урожайность дуба в предыдущие годы была настолько слабой, что птицы «расхватывали» желуди на лету, а грызуны быстро растаскивали то, что падало на землю. Кабаны часто приходили под дубы, но находили лишь пустые шапочки от желудей. Хороший урожай желудей имеет критическое значение для выживания животных зимой. Особенно это важно для молодняка. Желуди позволяют кабанам накопить необходимый жир для успешной зимовки.

В Окском государственном природном биосферном заповеднике впервые с 2018 года зафиксирован высокий урожай желудей. Фотоловушки, установленные в дубравах поймы реки Пры, запечатлели кабанов.

Как сообщила старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова, прошлый значительный урожай желудей был зафиксирован еще в 2018 году. С тех пор несколько поколений зверей и птиц выросли в условиях дефицита дубовых плодов. Урожайность дуба в предыдущие годы была настолько слабой, что птицы «расхватывали» желуди на лету, а грызуны быстро растаскивали то, что падало на землю. Кабаны часто приходили под дубы, но находили лишь пустые шапочки от желудей.

Хороший урожай желудей имеет критическое значение для выживания животных зимой. Особенно это важно для молодняка. Желуди позволяют кабанам накопить необходимый жир для успешной зимовки.

Но любят желуди не только кабаны. В «клуб любителей желудей» входят косули и олени, всевозможные грызуны, включая бобров, а также медведи, барсуки и куницы. Из птиц желуди охотно поедают сойки, дятлы, поползни и, как ни странно, даже утки.

Фото — Окский заповедник.