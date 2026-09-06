Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 7 сентября
В понедельник будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +6…+11°С, днем прогреется до +11…+16°С.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 7 сентября. Информация размещена на сайте МЧС.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь.
Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до +6…+11°С, днем прогреется до +11…+16°С.