Неизвестные избили мужчину и разгромили автомобиль в Рязани

По имеющейся информации, неизвестные мужчины напали на человека в синей ветровке на улице Трудовой. Злоумышленники использовали для расправы чужой автомобиль — на капоте машины остались следы крови и красные разводы. После избиения мужчины разбили автомобиль. Спустя некоторое время неизвестные вернулись на место происшествия и начали снимать на видео последствия своих действий. Позже к месту инцидента вышла женщина, которая также продолжила портить автомобиль. Официальной информации не поступало.

На улице Трудовой в Рязани неизвестные мужчины жестоко избили человека и разбили чужой автомобиль. Инцидент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.

По имеющейся информации, неизвестные мужчины напали на человека в синей ветровке на улице Трудовой. Злоумышленники использовали для расправы чужой автомобиль — на капоте машины остались следы крови и красные разводы.

После избиения мужчины разбили автомобиль. Спустя некоторое время неизвестные вернулись на место происшествия и начали снимать на видео последствия своих действий.

Позже к месту инцидента вышла женщина, которая также продолжила портить автомобиль.

Официальной информации не поступало.