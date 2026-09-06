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164 страны поддержали резолюцию ООН о новой карте мира
За документ проголосовали 164 государства. США стали единственной страной, выступившей против. Представитель Вашингтона назвал инициативу частью идеологической повестки, которая отвлекает организацию от вопросов международного мира. Еще 6 стран, включая Украину, Молдавию, Грузию, Сербию, Литву и Эстонию, воздержались. Инициатором кампании от имени Африканского союза выступило Того. Власти страны подчеркнули, что проекция Меркатора, созданная в 1569 году для навигации, искажает пропорции: регионы у экватора кажутся меньше, а территории в высоких широтах — крупнее. Например, на такой карте Африка выглядит сопоставимой с Гренландией, хотя в реальности она в 14 раз больше.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за постепенный отказ от традиционной проекции Меркатора в пользу картографического дизайна Equal Earth («Равная Земля»), который точнее отображает реальные размеры Африки и других регионов. Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 164 государства. США стали единственной страной, выступившей против. Представитель Вашингтона назвал инициативу частью идеологической повестки, которая отвлекает организацию от вопросов международного мира. Еще 6 стран, включая Украину, Молдавию, Грузию, Сербию, Литву и Эстонию, воздержались.

Инициатором кампании от имени Африканского союза выступило Того. Власти страны подчеркнули, что проекция Меркатора, созданная в 1569 году для навигации, искажает пропорции: регионы у экватора кажутся меньше, а территории в высоких широтах — крупнее. Например, на такой карте Африка выглядит сопоставимой с Гренландией, хотя в реальности она в 14 раз больше.

Хотя резолюция не имеет обязательной юридической силы, ожидается, что она приведет к обновлению учебных программ и навигационных сервисов. Ранее о поддержке перехода на более точные карты заявила Франция. В первом квартале 2027 года в столице Того планируется мероприятие с участием ЮНЕСКО и технологических компаний для обсуждения практической реализации решения.

Фото — equal-earth.com.