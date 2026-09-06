164 страны поддержали резолюцию ООН о новой карте мира

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за постепенный отказ от традиционной проекции Меркатора в пользу картографического дизайна Equal Earth («Равная Земля»), который точнее отображает реальные размеры Африки и других регионов. Об этом
За документ проголосовали 164 государства. США стали единственной страной, выступившей против. Представитель Вашингтона назвал инициативу частью идеологической повестки, которая отвлекает организацию от вопросов международного мира. Еще 6 стран, включая Украину, Молдавию, Грузию, Сербию, Литву и Эстонию, воздержались.
Инициатором кампании от имени Африканского союза выступило Того. Власти страны подчеркнули, что проекция Меркатора, созданная в 1569 году для навигации, искажает пропорции: регионы у экватора кажутся меньше, а территории в высоких широтах — крупнее. Например, на такой карте Африка выглядит сопоставимой с Гренландией, хотя в реальности она в 14 раз больше.
Хотя резолюция не имеет обязательной юридической силы, ожидается, что она приведет к обновлению учебных программ и навигационных сервисов. Ранее о поддержке перехода на более точные карты заявила Франция. В первом квартале 2027 года в столице Того планируется мероприятие с участием ЮНЕСКО и технологических компаний для обсуждения практической реализации решения.
Фото — equal-earth.com.