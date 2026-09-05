Жители Рязанской области заявили об угрозе обрушения домов из-за размыва грунта

Жители Касимова заявили, что из-за размыва грунта возникла угроза обрушения домов. Они обратились к облпрокурору Дмитрию Коданеву. По словам жителей, на улице Октябрьской систематически происходят аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, из‑за чего размывается грунт и возникает угроза обрушения зданий. Также они заявили о неудовлетворительном состоянии дороги. Прокуратура во время проверки установила, что технический износ систем водоотведения (ее эксплуатируют более 50 лет) и водоснабжения (срок эксплуатации — 27 лет) превышает 85%. Кроме того, на улице просел грунт, что препятствует проезду спецслужб. Нарушения поручено устранить.

Жители Касимова заявили, что из-за размыва грунта возникла угроза обрушения домов. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

К облпрокурору Дмитрию Коданеву обратились жители Касимова. По их словам, на улице Октябрьской систематически происходят аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, из‑за чего размывается грунт и возникает угроза обрушения зданий. Также жители заявили о неудовлетворительном состоянии дороги.

Прокуратура во время проверки установила, что технический износ систем водоотведения (ее эксплуатируют более 50 лет) и водоснабжения (срок эксплуатации — 27 лет) превышает 85%. Кроме того, отмечено, что на улице просел грунт, что препятствует проезду специализированных служб.

Нарушения поручено устранить.