ВС РФ установили контроль над селом Куртовка в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в ДНР. Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении более 205 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Кроме того, за сутки силы ПВО РФ сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 763 БПЛА самолетного типа.

ВС РФ установили контроль над селом Куртовка в ДНР. Об этом 5 сентября сообщили в Минобороны.

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в ДНР.

Отмечается, что Украина потеряла на данном направлении более 205 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Кроме того, за сутки силы ПВО РФ сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 763 БПЛА самолетного типа.