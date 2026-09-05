В Шиловском районе обсудили развитие завода железобетонных изделий

Губернатор Павел Малков посетил предприятия Шиловского района и обсудил с руководством текущие вопросы и планы на будущее. Об этом он 5 сентября написал в своих соцсетях. Павел Малков побывал на заводе железобетонных изделий «ОПС-Шилово», который работает с 1980 года. Отмечается, что недавно он «обрел новую жизнь». Предприятие выпускает железобетонные изделия, бетон, различные блоки, бордюрный камень и другую продукцию для строительства и дорожной отрасли. По словам губернатора, планируется развитие и модернизация завода. Он пообещал помочь с решением вопросов, важных для развития предприятия.

Губернатор Павел Малков посетил предприятия Шиловского района и обсудил с руководством текущие вопросы и планы на будущее. Об этом он 5 сентября написал в своих соцсетях.

Павел Малков побывал на заводе железобетонных изделий «ОПС-Шилово», который работает с 1980 года. Отмечается, что недавно он «обрел новую жизнь». Предприятие выпускает железобетонные изделия, бетон, различные блоки, бордюрный камень и другую продукцию для строительства и дорожной отрасли.

По словам губернатора, планируется развитие и модернизация завода. Он пообещал помочь с решением вопросов, важных для развития предприятия. Кроме того, продукцию завода будут учитывать при строительстве и благоустройстве.

Также Павел Малков посетил карандашную фабрику «Красин» в рабочем поселке Шилово. Там установлено более 100 единиц оборудования, выпускается широкий ассортимент карандашей: до 120 миллионов штук в год. Глава региона подчеркнул, что предприятие активно развивает производство.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».