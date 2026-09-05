В Рязанской области потушили пожары в двух жилых домах и хозпостройке

Один из пожаров произошел в квартире многоквартирного жилого дома в Ряжске. Диспетчеру поступила информация в 00:38. В тушении участвовали пять сотрудников МЧС, две спецмашины. Огнем повреждена комната. В поселке Кустаревка Сасовского округа ночью сгорела хозяйственная постройка. Строение тушили шесть человек, три спецмашины, включая добровольную пожарную команду. Площадь возгорания — 50 кв. м. Пожар в жилом доме случился утром в селе Муратово Шиловского района. Информация диспетчеру поступила в 08:49. 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники потушили пожар на площади 44 кв. м. Повреждена комната. Пострадавших при пожарах нет.

В Рязанской области 4 сентября потушили пожары в двух жилых домах и хозпостройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Один из пожаров произошел в квартире многоквартирного жилого дома в Ряжске. Диспетчеру поступила информация в 00:38. В тушении участвовали пять сотрудников МЧС, две спецмашины. Огнем повреждена комната.

В поселке Кустаревка Сасовского округа ночью сгорела хозяйственная постройка. Строение тушили шесть человек, три спецмашины, включая добровольную пожарную команду. Площадь возгорания — 50 кв. м.

Пожар в жилом доме случился утром в селе Муратово Шиловского района. Информация диспетчеру поступила в 08:49. 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники потушили пожар на площади 44 кв. м. Повреждена комната.

Пострадавших при пожарах нет.

Иллюстративное фото.