В Рязанской области опрокинулся автовоз с машинами
Отмечается, что авария случилась днём 5 сентября в районе ж/д станции в Касимове. По словам очевидцев, автовоз, груженный машинами, опрокинулся в кювет. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области опрокинулся автовоз. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась днём 5 сентября в районе ж/д станции в Касимове. По словам очевидцев, автовоз, груженный машинами, опрокинулся в кювет.
О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.