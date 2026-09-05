В Рязанской области опрокинулся автовоз с машинами

Отмечается, что авария случилась днём 5 сентября в районе ж/д станции в Касимове. По словам очевидцев, автовоз, груженный машинами, опрокинулся в кювет. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.