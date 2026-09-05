В Рязани умерла заслуженный учитель России

Педагогический путь Людмилы Карасевой начался в 1958 году, когда после окончания Рязанского государственного педагогического института она уехала на Алтай. Там встретила будущего супруга — учителя математики. Через два года Людмила Карасева с мужем вернулась в Рязань. Она более 50 лет проработала учителем химии в школе № 3. Ученики педагога становились призерами олимпиад и конкурсов, поступали в ведущие вузы страны. В 1982 году она получила звание «Заслуженный учитель РФ». Церемония прощания состоится в 11.00 6 сентября на Новогражданском кладбище (Сысоево).

В Рязани умерла заслуженный учитель России Людмила Карасева. Об этом сообщили в соцсетях школы № 3.

Людмила Карасева умерла 3 сентября. Ей был 91 год.

Педагогический путь Людмилы Карасевой начался в 1958 году, когда после окончания Рязанского государственного педагогического института она уехала на Алтай. Там встретила будущего супруга — учителя математики. Через два года Людмила Карасева с мужем вернулась в Рязань.

Она более 50 лет проработала учителем химии в школе № 3. Ученики педагога становились призерами олимпиад и конкурсов, поступали в ведущие вузы страны.

В 1982 году она получила звание «Заслуженный учитель РФ».

Церемония прощания состоится в 11.00 6 сентября на Новогражданском кладбище (Сысоево).

Фото взяты со страницы Ольги Щетинкиной в «ВК».