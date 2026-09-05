В Рязани умерла заслуженный учитель России Людмила Карасева. Об этом сообщили в соцсетях школы № 3.
Людмила Карасева умерла 3 сентября. Ей был 91 год.
Педагогический путь Людмилы Карасевой начался в 1958 году, когда после окончания Рязанского государственного педагогического института она уехала на Алтай. Там встретила будущего супруга — учителя математики. Через два года Людмила Карасева с мужем вернулась в Рязань.
Она более 50 лет проработала учителем химии в школе № 3. Ученики педагога становились призерами олимпиад и конкурсов, поступали в ведущие вузы страны.
В 1982 году она получила звание «Заслуженный учитель РФ».
Церемония прощания состоится в 11.00 6 сентября на Новогражданском кладбище (Сысоево).
Фото взяты со страницы Ольги Щетинкиной в «ВК».