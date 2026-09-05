В Рязани объявили поиски 20-летнего юноши
С 28 августа 2026 года местонахождение Александра Шлыкова неизвестно. Приметы: рост — 163 см, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серо-голубые. Был одет: черные майка, кепка и штаны, серые кроссовки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани объявили поиски 20-летнего Александра Шлыкова. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
С 28 августа 2026 года местонахождение Александра Шлыкова неизвестно.
Приметы: рост — 163 см, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серо-голубые.
Был одет: черные майка, кепка и штаны, серые кроссовки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;