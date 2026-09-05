Скончалась рязанская поэтесса Раиса Купавская

Скончалась поэтесса и прозаик, секретарь Союза писателей России Раиса Купавская. Об этом сообщили в рязанском отделении общественной организации.
Раиса Купавская умерла в ночь на 5 сентября. Ей было 84 года.
Поэтесса родилась на Кавказе — в селе Покойное Будёновского района Ставропольского края. Окончила Кисловодское медучилище и факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института.
Отмечается, что Раиса Купавская много лет работала в средней школе № 32 в поселке Солотча. В 1990 году была избрана председателем поселкового Совета, работала префектом Солотчинского поселкового округа Рязани, директором административного центра «Прио-Внешторгбанк», директором гостиницы «Боровница» в Солотче.
Раиса Купавская награждена знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», медалью Всероссийского поэтического конкурса имени С. А. Есенина. Удостоена звания лауреата премии Рязанской области имени Я. П. Полонского в области литературы.
Собрание сочинений Р. Н. Купавской отмечено дипломом Литературной премии ЦФО, сборник повестей и рассказов «Роман длиною в жизнь» — дипломом IX Международного славянского литературного форума.
Раиса Купавская — автор восьмитомного собрания сочинений и 15 книг прозы, стихотворений и пьес, напечатанных в том числе в издательстве «Вече» (Москва). Написала повести «Петрович», «Село Покойное», «И камни возопиют», «Ищите женщину», «Новины»; романы «Перелом», «Переворот», «Похмелье», «Падение»; пьесы «Белое озеро», «Сюжет для небольшого рассказа», «Запечатленная в тебе…». Создала сборник рассказов «Только любовь останется».
Также Раиса Купавская автор сборников стихов «Пока не кончена дорога», «Душа моя заговорила», «Звони звонарь!», «Крик орлицы», «Минуты прозрений», книг стихов и прозы «Роман длиною в жизнь», «Иносказание» и избранных поэтических произведений «Я степного раздолья дочь».
Произведения поэтессы публиковались в центральной и местной прессе, коллективных сборниках.
Раиса Купавская — член Союза писателей России с 1995 года, секретарь Союза писателей России. С 2013 по 2022 год возглавляла Рязанское региональное отделение общественной организации.
Отпевание состоится 6 сентября в 10:30 в храме в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость». Похороны пройдут на Успенском кладбище.
Фото: группа Рязанского отделения Союза писателей России в «ВК».