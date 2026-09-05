Скончалась рязанская поэтесса Раиса Купавская

Раиса Купавская умерла в ночь на 5 сентября. Ей было 84 года. Она родилась на Кавказе — в селе Покойное Будёновского района Ставропольского края. Окончила Кисловодское медучилище и факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института. Отмечается, что Раиса Купавская много лет работала в средней школе № 32 в поселке Солотча. Раиса Купавская награждена знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», медалью Всероссийского поэтического конкурса имени С. А. Есенина. Удостоена звания лауреата премии Рязанской области имени Я. П. Полонского в области литературы.

Скончалась поэтесса и прозаик, секретарь Союза писателей России Раиса Купавская. Об этом сообщили в рязанском отделении общественной организации.

Раиса Купавская умерла в ночь на 5 сентября. Ей было 84 года.

Поэтесса родилась на Кавказе — в селе Покойное Будёновского района Ставропольского края. Окончила Кисловодское медучилище и факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института.

Отмечается, что Раиса Купавская много лет работала в средней школе № 32 в поселке Солотча. В 1990 году была избрана председателем поселкового Совета, работала префектом Солотчинского поселкового округа Рязани, директором административного центра «Прио-Внешторгбанк», директором гостиницы «Боровница» в Солотче.

Раиса Купавская награждена знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», медалью Всероссийского поэтического конкурса имени С. А. Есенина. Удостоена звания лауреата премии Рязанской области имени Я. П. Полонского в области литературы.

Собрание сочинений Р. Н. Купавской отмечено дипломом Литературной премии ЦФО, сборник повестей и рассказов «Роман длиною в жизнь» — дипломом IX Международного славянского литературного форума.

Раиса Купавская — автор восьмитомного собрания сочинений и 15 книг прозы, стихотворений и пьес, напечатанных в том числе в издательстве «Вече» (Москва). Написала повести «Петрович», «Село Покойное», «И камни возопиют», «Ищите женщину», «Новины»; романы «Перелом», «Переворот», «Похмелье», «Падение»; пьесы «Белое озеро», «Сюжет для небольшого рассказа», «Запечатленная в тебе…». Создала сборник рассказов «Только любовь останется».

Также Раиса Купавская автор сборников стихов «Пока не кончена дорога», «Душа моя заговорила», «Звони звонарь!», «Крик орлицы», «Минуты прозрений», книг стихов и прозы «Роман длиною в жизнь», «Иносказание» и избранных поэтических произведений «Я степного раздолья дочь».

Произведения поэтессы публиковались в центральной и местной прессе, коллективных сборниках.

Раиса Купавская — член Союза писателей России с 1995 года, секретарь Союза писателей России. С 2013 по 2022 год возглавляла Рязанское региональное отделение общественной организации.

Отпевание состоится 6 сентября в 10:30 в храме в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость». Похороны пройдут на Успенском кладбище.

Фото: группа Рязанского отделения Союза писателей России в «ВК».