Рязанцы сообщили, что дети устроили поджог в Кальном
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пустыре в районе магазина «Да!» на улице Быстрецкой. Судя по кадрам, горели шины, которые лежали на бетонных плитах. На опубликованных снимках видно дым и пламя. Рязанцы планировали вызвать пожарных. Официальной информации о пожаре на данный момент нет.
Рязанцы заявили, что дети устроили поджог в Кальном. Об этом 5 сентября сообщили в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пустыре в районе магазина «Да!» на улице Быстрецкой. Судя по кадрам, горели шины, которые лежали на бетонных плитах. На опубликованных снимках видно дым и пламя.
Рязанцы планировали вызвать пожарных. Официальной информации о пожаре на данный момент нет.