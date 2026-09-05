Рязанцы сообщили, что дети устроили поджог в Кальном

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пустыре в районе магазина «Да!» на улице Быстрецкой. Судя по кадрам, горели шины, которые лежали на бетонных плитах. На опубликованных снимках видно дым и пламя. Рязанцы планировали вызвать пожарных. Официальной информации о пожаре на данный момент нет.

Рязанцы заявили, что дети устроили поджог в Кальном. Об этом 5 сентября сообщили в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на пустыре в районе магазина «Да!» на улице Быстрецкой. Судя по кадрам, горели шины, которые лежали на бетонных плитах. На опубликованных снимках видно дым и пламя.

Рязанцы планировали вызвать пожарных. Официальной информации о пожаре на данный момент нет.