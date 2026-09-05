Опубликован прогноз погоды на 6 сентября в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер прогнозируют западной четверти, до 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днём — +14…+19°С.
Опубликован прогноз погоды на 6 сентября в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер прогнозируют западной четверти, до 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днём — +14…+19°С.