На трассе в Рязанской области сбили лося
Отмечается, что ДТП произошло около четырех часов утра 5 сентября возле села Ершово в Клепиковском округе. Судя по кадрам, животное погибло. Информации о состоянии водителя автомобиля нет. Подробности уточняются.
На трассе в Рязанской области автомобиль сбил лося. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло около четырех часов утра 5 сентября возле села Ершово в Клепиковском округе. Судя по кадрам, животное погибло.
Информации о состоянии водителя автомобиля нет. Подробности уточняются.
Видео с места доступно по