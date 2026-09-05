Минобороны: ночью над Рязанской областью отразили атаку ВСУ

По данным оборонного ведомства, за прошедшую ночь силы ПВО перехватили 53 украинских беспилотника самолетного типа над Россией. Дроны сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. В Минобороны не назвали число уничтоженных над Рязанской областью БПЛА. Отметим, что, по данным РСЧС, в регионе действовала беспилотная опасность с 12:15 до 19:55 4 сентября.